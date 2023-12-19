تحيا الأمة بإحياء لغتها ندوة فكرية في حمص

حمص-سانا

بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية أقامت كليتا الآداب والعلوم الإنسانية والتربية الثانية في جامعة البعث ندوة فكرية بعنوان تحيا الأمة بإحياء لغتها وذلك على المدرج الكبير لكلية الآداب والعلوم الإنسانية.

وأكد الدكتور معن سلامة نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية خلال الندوة أهمية اللغة العربية التي تعد من أوسع اللغات السامية انتشاراً حيث حافظت منذ آلاف السنين على العديد من الحضارات وساهمت في نشر العلوم، مشيراً إلى الاهتمام في مراحل التعليم العالي باللغة العربية الفصحى.

ولفت الدكتور أحمد دهمان أستاذ في اللغة العربية بجامعة البعث في محاضرته بعنوان اللغة العربية- الصلة الحية بين حاضر الأمة وتراثها الزاخر إلى أن اللغة في كل أمة هي قاعدة الوعي والإحساس والمعبر الأصيل عن الهوية القومية للأمة، فالتطور الثقافي المستند إلى كم هائل مما وصلت إليه الأمة في معارك الحضارة لا يمكن أن يحدث إلا إذا أعدنا للغة ألقها ودورها.

كما تحدث الدكتور مجيد خير الله راهي الزاملي من جامعة واسط في العراق بمحاضرته التي حملت عنوان اللغة العربية وقدرتها على استيعاب متطلبات العصر عن تميز اللغة العربية بالقدرة على التطور ومواكبة واستيعاب متطلبات العصر وكل علومه الحديثة ومصطلحاتها كما أنها صلة الوصل بين حاضر الأمة وتراثها.

مثال جمول

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