14 شهيداً جراء مجازر الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين مساء اليوم غالبيتهم أطفال جراء المجازر الوحشية التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها في قطاع غزة منذ السابع من شهر تشرين الأول الماضي.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال قصف منازل ومحال تجارية في خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة ودير البلح ومخيمي النصيرات والمغازي وسطه وحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 14 شهيداً على الأقل بينهم خمسة أطفال وإصابة العشرات.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة المنكوب جواً وبراً وبحراً منذ 73 يوماً، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 19 ألفاً معظمهم نساء وأطفال، إضافة إلى أكثر من 51 جريحاً وآلاف المفقودين في حصيلة غير نهائية.