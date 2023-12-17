استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال غرب رام الله

القدس المحتلة-سانا

استشهد فلسطيني وأصيب اثنان آخران مساء اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في رام الله بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم دير عمار غرب المدينة واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص ما أسفر عن استشهاد أحدهم وإصابة اثنين آخرين بجروح.

واقتحمت قوات الاحتلال قرى جلبون ويعبد في مدينة جنين وأوصرين جنوب نابلس ونصبت الحواجز على مداخلها ومنعت الفلسطينيين من الدخول إليها أو الخروج منها.

وكان فلسطينيان استشهدا اليوم برصاص قوات الاحتلال في طولكرم والخليل بالضفة الغربية.

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