التربية: الامتحانات في شهادة الثانوية العامة بفروعها كافة ستكون مؤتمتة في العام الدراسي 2023-2024

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التربية أن الامتحانات في شهادة الثانوية العامة بفروعها كافة ستكون مؤتمتة في العام الدراسي 2023-2024 وذلك انطلاقاً من حرصها على تطوير العمليّة الامتحانيّة بما يخدم حسن سير الامتحانات ودقّة إصدار النتائج وبناء خطتها في تطوير العمل بما يتعلّق بنظام الامتحانات وفق رؤية تتناسب مع التطوّر العالميّ والتحوّل الرقميّ.

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم تلقت سانا نسخة منه أنّ جميع مواد الشهادة الثانوية العامّة بفرعيها العلميّ والأدبيّ ستكون مؤتمتة كلياً ما عدا اللغة العربية للفرعين ستكون مؤتمتة جزئيّاً.

وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة للشهادة الثانويّة الشرعيّة فستكون المواد المشتركة مع الثانويّة العامّة في الفرع الأدبيّ وهي (الفلسفة والتاريخ والجغرافيا والتربية الوطنيّة واللّغة الفرنسيّة واللّغة الإنكليزية) مؤتمتة كما ستكون اللّغة العربيّة مؤتمتة جزئيّاً.

ولفتت الوزارة إلى أن الشهادة الثانوية المهنيّة ستكون مواد الثقافة العامّة والعلوم الإنسانيّة مؤتمتة وهي الرياضيّات والفيزياء والكيمياء والتربية الدينيّة والتربية الوطنيّة كما ستكون اللّغة العربيّة مؤتمتة جزئيّاً أمّا فيما يخصّ المواد المهنيّة التخصّصيّة للصفّ الثالث الثانويّ المهنيّ وعددها قرابة 80 مادّة فستوضع الأسئلة وفق الآليّة التي تراها اللّجان التخصّصيّة المشكّلة من قبل مديريّة التعليم المهنيّ.

وبينت الوزارة أنّ بعض المواد في الامتحانات النصفيّة للعام الدراسيّ الحاليّ ستكون وفق نماذج امتحانيّة مؤتمتة موحّدة مركزيّة.

كما أكدّت الوزارة أنّ بعض المواد في الامتحانات التجريبيّة للعام الدراسيّ الحاليّ ستكون وفق نماذج امتحانيّة مؤتمتة موحّدة مركزيّة.

وأشارت الوزارة إلى أنها ستقوم بحملة تعريفيّة حول نظام الأتمتة من قِبل الموجّهين الاختصاصيّين للمدرّسين وللطلاب بشكل مباشر وذلك عبر الوسائط التعليميّة المتاحة المنصّة التربويّة والقناة الفضائية التربويّة إضافة إلى صفحات الوزارة على وسائل التواصل الاجتماعيّ.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc