شهداء وجرحى جراء مجازر الاحتلال المتواصلة في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين مساء اليوم جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من تشرين الأول الماضي على قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال شن خلال الساعات الماضية سلسلة غارات على منازل في مخيمي المغازي والنصيرات ومدينة دير البلح ومنطقة الزوايدة وسط القطاع وحي الشيخ رضوان بمدينة غزة ورفح جنوب القطاع، ما أسفر عن سقوط عشرات الفلسطينيين بين شهيد وجريح.

وارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المنكوب لليوم الـ 66 إلى 18205 شهداء و49645 مصاباً.

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