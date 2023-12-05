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وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة

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المقاومة الفلسطينية: مقاتلونا فجروا حقل ألغام أعد مسبقاً بـ 4 عبوات مضادة للأفراد بعدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي وأوقعوهم بين قتيل ومصاب في محور شرق خان يونس جنوب القطاع

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