وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
في كوب 28 وبمشاركة سورية.. اجتماعات حول تعزيز الجهود الدولية ودعم المجتمعات المحلية وتدابير الاستجابة لمواجهة تغيرات المناخ
2023-12-05
بمشاركة سورية..انعقاد القمة الأدبية العربية الإفريقية في موريتانيا
2023-12-05
بمشاركة الوفد الفني السوري.. أعمال مؤتمر كوب 28 تتواصل في دبي
2023-12-04
الفيلم الروائي القصير (فوتوغراف) يحصد جائزة في المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي والروائي القصير بتونس
2023-12-03
المقاومة العراقية تستهدف قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدتي عين الأسد والقرية الخضراء
2023-12-03
الخارجية: قرار مؤتمر الدول الأطراف في منظمة الحظر مرفوض ويمثل المواقف الانعزالية للدول الغربية ويعكس حقدها
2023-12-03
المقداد يلتقي غوشات ويؤكد ضرورة نقل حقائق الاعتداءات الإسرائيلية إلى مجلس الأمن
2023-12-03
محليات
المهندس عرنوس خلال جلسة لمجلس الوزراء: بذل الجهود لتحسين الواقع الخدمي في جميع القطاعات وأهمية التعاطي بشفافية مع المواطنين في الملفات الخدمية
2023-12-05
طقس الغد.. الحرارة إلى انخفاض وهطولات مطرية غزيرة على المناطق الساحلية
2023-12-05
المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي تنهي أعمال تجهيز عبارة مائية بريف الرقة الشرقي المحرر
2023-12-05
بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة… فعالية لمنظمة آمال بدمشق
2023-12-05
محافظة حلب تواصل استقبال طلبات أصحاب المنازل المنهارة جراء الزلزال
2023-12-05
بمبادرة مجتمعية تطوعية.. حملة لجمع ملابس للأسر المحتاجة في السويداء
2023-12-05
مباحثات سورية فنزويلية لمناقشة آفاق التعاون في مجال النفط
2023-12-05
رياضة
15 ميدالية متنوعة لسورية في اليوم الأول لمنافسات دورة ألعاب جريح الوطن الدولية
2023-12-05
الكرامة يفوز على الاتحاد أهلي حلب في ختام الأسبوع السادس من دوري كرة السلة للرجال
2023-12-04
الاتحاد أهلي حلب والساحل يتعادلان في ختام الجولة السابعة من الدوري الممتاز لكرة القدم
2023-12-04
منتخب سورية لكرة القدم لفئة الواعدات يتأهل لنهائي بطولة غرب آسيا
2023-12-04
شهبا يستعد لمرحلة الإياب من دوري الدرجة الأولى لفئة الرجال بكرة القدم
2023-12-04
نتائج متميزة لفرسان سورية في بطولة الباهية الدولية لقفز الحواجز
2023-12-03
بمشاركات دولية.. شعلة ألعاب جريح الوطن تضاء للعام الثالث توالياً
2023-12-03
اقتصاد
زراعة 6650 هكتاراً بالقمح في منطقة الغاب
2023-12-05
الذهب ينخفض في السوق المحلية 21 ألف ليرة
2023-12-05
اعتماد 17 مزرعة حمضيات للتسويق بمحافظة طرطوس
2023-12-05
البدء بزراعة محصول القمح في درعا
2023-12-05
(بي إم دبليو) الألمانية: مبيعات قوية لمركبات الطاقة الجديدة في السوق الصينية
2023-12-05
حتى الآن وبمختلف المحافظات.. زراعة 484 ألف هكتار بالقمح و786 ألف هكتار بالشعير
2023-12-05
تراجع أسعار النفط عند الإغلاق
2023-12-04
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
المهندس عرنوس خلال جلسة لمجلس الوزراء: بذل الجهود لتحسين الواقع الخدمي في جميع القطاعات وأهمية التعاطي بشفافية مع المواطنين في الملفات الخدمية
في كوب 28 وبمشاركة سورية.. اجتماعات حول تعزيز الجهود الدولية ودعم المجتمعات المحلية وتدابير الاستجابة لمواجهة تغيرات المناخ
الحرارة أعلى من معدلاتها والجو بارد ليلاً في معظم المناطق
وزارة الدفاع: تسوية الأوضاع الأمنية والتجنيدية للذين غادروا أو دخلوا القطر بطريقة غير مشروعة
الرئيس الأسد يصدر أمراً إدارياً بخصوص الاستدعاء والاحتفاظ لضباط وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين
المقداد يجدد لوفد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين موقف سورية في الوقوف المطلق إلى جانب الشعب الفلسطيني ونضاله
اليوم الـ 59 لعدوان الاحتلال على غزة.. عشرات الشهداء والمصابين وقصف مستشفى كمال عدوان
استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال في قلقيلية وقلنديا بالضفة الغربية
الخارجية: قرار مؤتمر الدول الأطراف في منظمة الحظر مرفوض ويمثل المواقف الانعزالية للدول الغربية ويعكس حقدها
سورية تنضم إلى إعلان الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي
وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة
2023-12-05
2023-12-05
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