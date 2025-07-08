تركيب أجهزة إنارة بالطاقة الشمسية في المنطقة الصناعية بدرعا

درعا-سانا

تواصل ورشة الإنارة في مجلس مدينة درعا أعمال تركيب وصيانة أجهزة الإنارة العاملة بالطاقة الشمسية في المنطقة الصناعية، إحدى أكثر المناطق حيويةً في المدينة، وذلك باستطاعة 400 واط لكل جهاز.

ويأتي هذا المشروع في إطار خطّة المجلس لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجدّدة، بما يسهم في تخفيف الضغط على الشبكة الكهربائيّة، وتوفير إنارة مستمرّة وخاصّة في أوقات التقنين وانقطاع التيار الكهربائي.

المشروع استجابة لمطالب العاملين في المنطقة الصناعية

رئيس مجلس مدينة درعا المهندس محمد عياش؛ أوضح أن المشروع جاء استجابةً لمطالب أصحاب الورشات والعاملين في المنطقة الصناعية الذين يعانون من ضعف الإنارة ليلاً.

وأشار عياش إلى أن المجلس يعمل على توسيع استخدام الطاقة الشمسية في عدد من الأحياء والشوارع العامة، وفقاً للأولويات والإمكانات المتوافرة، مع التركيز على المناطق النشطة.

وأكد استمرار المجلس بتنفيذ مشاريع خدمية نوعية، تهدف إلى تحسين الواقع الخدمي في المدينة.