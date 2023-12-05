غاتيلوف: إصلاح الأمم المتحدة يجب أن يرتكز على التعددية القطبية

موسكو-سانا

أكد الممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة في جنيف “غينادي غاتيلوف” اليوم أن المبدأ الرئيسي في إصلاح الأمم المتحدة يجب أن يكون في التعددية القطبية حتى تتمكن من الاستجابة للتحديات الجديدة.

وأوضح غاتيلوف في مقابلة مع قناة “روسيا 24” التلفزيونية أن “إصلاح الأمم المتحدة إن حدث يجب أن يرتكز على التعددية القطبية وعلى تعدد المواقف ومراعاة مصالح جميع البلدان، وعندها فقط ستتمكن المنظمة من الاستجابة بشكل مناسب للتحديات الجديدة التي نواجهها حالياً”.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أشار في وقت سابق إلى أن إصلاح منظومة الحوكمة العالمية الحالية بشكل عام قد تأخر ولم يلب متطلبات العصر لفترة طويلة، وأن توسع عمل مجلس الأمن بات مطلوباً بشكل متزايد وفقط من خلال معالجة التمثيل الناقص في تكوينه لدول الأغلبية العالمية من آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

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