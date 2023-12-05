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المقاومة الفلسطينية: مقاتلونا فخخوا ونسفوا مبنى تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال بعبوات كبيرة وعدد من عبوات الـ TBG في محور شرق خان يونس ما أدى لانهيار المبنى بشكل كامل، كما دمروا دبابة وناقلة جند بعدد من قذائف “التاندوم” في محور التوغل شرق غزة

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المقاومة الفلسطينية: مقاتلونا فجروا حقل ألغام أعد مسبقاً بـ 4 عبوات مضادة للأفراد بعدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي وأوقعوهم بين قتيل ومصاب في محور شرق خان يونس جنوب القطاع

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