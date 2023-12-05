بازار خيري للأشغال اليدوية للسيدات بعنوان “معرض الحياة” في حلب

حلب-سانا

بمشاركة 20 سيدة انطلق البازار الخيري للأشغال اليدوية للسيدات الذي تنظمه بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس ضمن حملة 16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي بعنوان “معرض الحياة” وذلك في حي الجديدة بحلب القديمة.

وضم المعرض أنواع الرسم على الزجاج وأكسسوارات الزينة وتصاميم الألبسة والايتامين والكروشيه بالإضافة إلى مأكولات عيد الميلاد والمأكولات الشرقية التقليدية.

وبينت الاختصاصية الاجتماعية في مركز مساحة في تصريح لمراسلة سانا أن البازار هو جزء من حملة 16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي إلى جانب جلسات التوعية والمتابعة للسيدات، والهدف منه التركيز على السيدات العاملات ودورهن في المجتمع، بالإضافة إلى ترويج منتجاتهن لتكون لهن نقطة انطلاق للسوق.

ومن المشاركات ريم كاسوحة التي تعمل على نحت نماذج من الصلصال والرسم عن طريق الليزر وصناعة الهدايا وتزيينها للمناسبات حيث قالت: إنها وجدت في المشاركة بالبازار فرصة لدعم المرأة وتشجيعها لتقف جنباً إلى جنب مع الرجل، والعمل على تأمين جزء من مستلزمات الحياة.

أما راكيل كوسان ابتدأت مشروعها بخطوات صغيرة فتعلمت الرسم على الزجاج ثم طورت هذه الحرفة فأدخلت مادة الريزين وبدأت بصناعة فواصل الكتب واللوحات والأطباق وكل ذلك بأسعار منافسة لتتمكن السيدات من اقتنائها وتقديمها في المناسبات كهدايا تذكارية.

ووجدت الخياطة صالحة علي أن هذا البازار فرصة لتقديم مهاراتها في تصميم وخياطة فساتين السهرة وألبسة الأطفال واليافعين بالإضافة إلى أن مكان البازار في حلب القديمة يعطي شعوراً بالدفء ويعيد ذكريات الأجداد.

وكان لأخوية “مريم ومرتا” عدة مشاركات من صناعة المأكولات والحلويات الخاصة بأعياد الميلاد ورأس السنة، وقسم للأشغال اليدوية وصناعة الألعاب بالإضافة إلى قسم خاص بالايتامين والمخرز وجزء من العائدات سوف تكون لدار المسنين وكبار السن.

آلاء الشهابي

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