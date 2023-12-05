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عــاجــل المقاومة الفلسطينية تستهدف بئر السبع المحتلة برشقة صاروخية رداً على مجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

المقاومة الفلسطينية: مقاتلونا يقنصون جنديين صهيونيين ببندقية “الغول القسامية” شرق خان يونس جنوب قطاع غزة ويصيبونهما إصابة مباشرة

2023-12-05

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