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عــاجــل المقاومة الفلسطينية تستهدف بئر السبع المحتلة برشقة صاروخية رداً على مجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

المقاومة الفلسطينية تستهدف تحشيدات للعدو الإسرائيلي شرق مستوطنة “ماجين” برشقة صاروخية ردا على مجازره المتواصلة

2023-12-05

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