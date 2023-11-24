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مسيرات في إيران دعماً لأهالي غزة

2023-11-24

طهران-سانا

شهدت العاصمة الإيرانية طهران اليوم وباقي المدن الإيرانية مسيرات حاشدة، دعما للشعب الفلسطيني وتنديداً بممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق قطاع غزة.

وذكرت وكالة أنباء فارس أن (قوات التعبئة) في طهران وباقي المدن الإيرانية نظمت مسيرات ضخمة شاركت فيها حشود جماهيرية كبيرة للتعبير عن دعمهم لأهالي قطاع غزة الذي يتعرض للقتل والتهجير وتدمير المنازل من قبل قوات كيان الاحتلال الصهيوني.

ورفع المشاركون في هذه المسيرات شعارات ضد أمريكا و(إسرائيل)، وجرى أيضاً تقديم عرض لبعض أنواع الأسلحة الحربية ومنها صاروخ (خرمشهر 4) لأول مرة في الملأ العام.

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