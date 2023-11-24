بيسكوف: حديث الناتو عن “الشنغن العسكري” سيزيد التوتر في أوروبا

موسكو-سانا

اعتبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن التصريحات حول “الشنغن العسكري” لحلف شمال الأطلسي (ناتو) لن تؤدي إلا إلى تصعيد التوترات في أوروبا.

قال بيسكوف اليوم وفقاً لموقع آر تي/: “لطالما اعتبر الحلف بلادنا ما يسمى بالعدو المشروط، والآن يعتبر بلادنا عدواً واضحا علنا، لكن هذا ليس أكثر من تصعيد للتوتر في أوروبا له عواقبه”.

وأشار بيسكوف إلى أن مثل هذه التصريحات الصادرة عن الناتو تؤكد أن أوروبا لا تريد الاستماع إلى مخاوف روسيا وتأخذ في الاعتبار مبدأ الأمن غير القابل للتجزئة، مشدداً على أن اقتراب البنية التحتية العسكرية لحلف الناتو من حدود روسيا لا يمكن إلا أن يتسبب في اتخاذ إجراءات انتقامية.

وكان رئيس القيادة المشتركة للإمدادات والشؤون اللوجستية في حلف شمال الأطلسي ألكسندر سولفرانك دعا أمس إلى تفعيل “شنغن عسكري” يسمح لقوات دول الحلف بالتحرك بحرية ضمن حدود (الناتو).

من جهة أخرى أعلن بيسكوف أن موسكو تواصل حوارها مع شركائها في (اوبك بلس) بشكل مثمر للغاية.

وتعليقا على قرار تأجيل اجتماع لجنة مراقبة (أوبك بلس) والاجتماع الوزاري للمجموعة إلى الـ 30 من الشهر الجاري وعقدهما عبر تقنية الفيديو قال بيسكوف: “إن الاجتماع سيتم عقده بمجرد أن تصبح الأمور جاهزة له و يتم إجراء اتصالات مثمرة، وسيتم اتخاذ جميع القرارات اللازمة بمجرد أن تصبح جاهزة”.

وفي تعاملات اليوم تراجعت أسعار النفط وسط ترقب الأسواق نتائج هذا الاجتماع.

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