فرق الأمانة السورية للتنمية تواصل تقديم احتياجات العائلات المتضررة من الحرائق في ريف اللاذقية

اللاذقية-سانا

تواصل فرق الأمانة السورية للتنمية لليوم الرابع على التوالي استجابتها للعائلات المتضررة في القرى المحاذية للأراضي التي وصلت إليها النيران ممن اضطروا إلى ترك منازلهم بشكل احترازي نتيجة استمرار الحرائق في المناطق المحيطة بهم.

وذكرت الأمانة عبر صفحتها الرسمية في الفيسبوك أن فرق الأمانة السورية عملت منذ اللحظات الأولى بالتعاون مع الجهات الفاعلة على الأرض من جمعيات أهلية وجهات حكومية على تأمين المواد الإغاثية الطارئة للأهالي والتي تشمل مواد غذائية وخيم ومستلزمات إقامة مؤقتة مبينة أن فرقها المنشرة في أكثر من ستة مواقع تقوم برصد وتوثيق الاحتياجات الضرورية كمرحلة أولى ريثما تتوضح آثار الأضرار التي خلفتها النيران في ظل ظروف العمل الصعبة والجهود الكبيرة لرجال الإطفاء وأبناء القرى خاصة في المناطق الجبلية التي تشهد تجدداً في الحرائق.