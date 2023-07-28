القمة الروسية الأفريقية تعتمد خطة عمل مشتركة وتؤكد الموقف الموحد من تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب

موسكو-سانا

اعتمدت القمة الروسية الأفريقية الثانية خطة عمل مشتركة حتى عام 2026 وأكدت موقفها الموحد من تشكيل نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب يقوم على مبادئ القانون الدولي المعترف بها عالميا وميثاق الأمم المتحدة.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر صحفي في ختام أعمال القمة اليوم في مدينة سان بطرسبورغ: تم اعتماد خطة عمل منتدى الشراكة الروسي الأفريقي للفترة من 2023 حتى 2026 والإتفاق على زيادة التبادل التجاري والتحول إلى التعاملات المالية بالعملات الوطنية كما تم إبرام عدد من الاتفاقيات والعقود في مختلف مجالات التعاون الروسي الأفريقي وستكون هناك آلية عمل وتنسيق بين الجانبين في المرحلة المقبلة.

وأشار بوتين إلى أن روسيا والدول الأفريقية تؤكد على موقفها من تشكيل نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب إضافة إلى اتخاذ موقف موحد على تحدي النظام الاستعماري ومحاولات القضاء على القيم.

وبين الرئيس الروسي أن بلاده ستأخذ بعين الاعتبار مقترحات شركائها الأفارقة خلال القمة وأن الشركات الروسية منفتحة لتسليم الشركاء التكنولوجيا وزيادة التعاون الثقافي والرياضي لافتاً إلى أن موسكو ستقدم مساعدة للدول الأفريقية لمحاربة الأوبئة وقد وصلت المبالغ المخصصة لذلك إلى مليار ونصف المليار روبل كما أشار إلى أن روسيا ستواصل إمداد الدول الأفريقية بالحبوب على أساس تجاري ومجاني.

وأبدى بوتين استعداد روسيا لربط المؤسسات المصرفية المالية الأفريقية بنظام التحويلات المالية الذي طورته بلاده وتأييدها إنشاء مجال إعلامي روسي أفريقي مشترك يوفر للمواطنين فرصة الحصول على معلومات موضوعية وغير متحيزة حول الأحداث الجارية في العالم.

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