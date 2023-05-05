الوزير رعد يبحث مع القائم بأعمال سفارة كوريا الديمقراطية سبل تطوير التعاون المشترك

دمشق-سانا

بحث وزير الموارد المائية الدكتور تمام رعد خلال لقائه اليوم مع القائم بأعمال سفارة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم هاي ريونغ سبل تطوير التعاون الفني بين البلدين في قطاع مياه الشرب.

وأوضح الوزير رعد خلال اللقاء الذي جرى في مبنى الوزارة أهمية عمل الوزارة في إدارة قطاعات مياه الشرب والري والصرف الصحي وإدارة الموارد المائية وحمايتها واستثمارها بالشكل الأمثل، إضافة إلى رفع سوية الخدمات المقدمة للمواطنين في هذه القطاعات.

وعبر رعد عن ترحيب الوزارة بكل مبادرات التعاون والدعم الفني والعلمي من كل الدول الصديقة، بما يسهم في إعادة إعمار ما خربته يد الإرهاب في هذا القطاع والارتقاء به.

بدوره أبدى القائم بالأعمال في سفارة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم هاي ريونغ رغبة بلاده بالتعاون والتنسيق مع الجانب السوري في قطاع الموارد المائية، وتبادل الخبرات العلمية والفنية بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين.

حضر الاجتماع معاون وزير الموارد المائية المهندس جهاد كنعان ومستشار الوزير المهندس أسامة الأخرس.