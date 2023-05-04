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عــاجــل رئيسي: خلال الاجتماع الأخير مع الرئيس بشار الأسد تم اتخاذ جملة من القرارات حيث تم توقيع 15 وثيقة بين طهران ودمشق، والاجتماعات المشتركة بين سورية وإيران مفيدة لتنفيذ الاتفاقيات بين البلدين ومن المناسب تشكيل غرفة مشتركة بينهما

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال منتدى رجال الأعمال بدمشق: الشعب الإيراني والمسؤولون الإيرانيون يقفون دائماً إلى جانب الشعب السوري

2023-05-04

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رئيسي: خلال الاجتماع الأخير مع الرئيس بشار الأسد تم اتخاذ جملة من القرارات حيث تم توقيع 15 وثيقة بين طهران ودمشق، والاجتماعات المشتركة بين سورية وإيران مفيدة لتنفيذ الاتفاقيات بين البلدين ومن المناسب تشكيل غرفة مشتركة بينهما

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