الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال منتدى رجال الأعمال بدمشق: الشعب الإيراني والمسؤولون الإيرانيون يقفون دائماً إلى جانب الشعب السوري

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الخارجية: قيام النظام الأوكراني باستهداف الكرملين بطائرات مسيرة عمل إرهابي وتصرف أحمق
2023-05-04
في سوق السفر العربي بدبي.. إعلان عودة منتجع مشتى الحلو للعمل قريباً
2023-05-04
حفلة موسيقية في براغ دعماً لمتضرري الزلزال في سورية
2023-05-04
برلماني روسي يدعو إلى خروج قوات الاحتلال الأمريكي من سورية بأسرع وقت
2023-05-03
الرئيس الإيراني يبدأ زيارة رسمية إلى سورية – فيديو
2023-05-03
إجلاء 191 شخصاً من أبناء الجالية السورية في السودان-فيديو
2023-05-02
رئيسي: العلاقات بين إيران وسورية استراتيجية وزيارتي إليها تأتي لترسيخ هذه العلاقات وتطويرها
2023-05-02
محليات
أكثر من 9 آلاف جريح يحصلون على بطاقة جريح الوطن
2023-05-04
رئيسي خلال لقائه المقداد: إيران تدعم باستمرار سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها
2023-05-04
المقداد يستعرض مع المليح الأنشطة والمشاريع الثنائية بين الأمم المتحدة والجهات السورية
2023-05-04
بمناسبة يوم المرور العالمي.. وزارة الداخلية تكرم عدداً من ضباط وعناصر قوى الأمن الداخلي
2023-05-04
وزير الاتصالات يبحث مع نظيره الإيراني تعزيز التعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
2023-05-04
بمناسبة يوم المرور العالمي… تكريم ضباط وعناصر من شرطة المرور في درعا
2023-05-04
محافظة دمشق تدعو أصحاب سيارات الأجرة والمعدات الثقيلة والمولدات للاشتراك بمنظومة التتبع الإلكتروني
2023-05-04
رياضة
تغلب على العديد من أبطال لعبة الأذكياء… رامي طلب أثبت جدارته بقوة على رقع الشطرنج
2023-05-04
الرياضة العسكرية في سورية.. مشاركة منتظمة في اجتماعات المجلس الدولي (السيزم)
2023-05-04
مانشستر سيتي يتغلب على وست هام بثلاثية في الدوري الانكليزي
2023-05-04
اختتام بطولة الجمهورية بالشطرنج للفئات العمرية باللاذقية
2023-05-03
ريال مدريد يخسر من سوسيداد في الدوري الإسباني لكرة القدم
2023-05-03
برشلونة يفوز على أوساسونا ويقترب من لقب الليجا
2023-05-02
الجيش والكرامة يفوزان على حطين والحرية بدوري كرة السلة لفئة الرجال
2023-05-02
اقتصاد
توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة ومنظمة الحج والزيارة في إيران
2023-05-04
غرام الذهب يرتفع 15 ألف ليرة محلياً
2023-05-04
مباحثات سورية إيرانية لتعزيز التعاون في القطاع المالي
2023-05-04
المصالح العقارية بحمص: استمرار أعمال المسح والتحديد رغم الصعوبات
2023-05-04
ارتفاع أسعار النفط
2023-05-04
مشروعان استثماريان جديدان برأسمال 4 مليارات ليرة في طرطوس
2023-05-04
في سوق السفر العربي بدبي.. إعلان عودة منتجع مشتى الحلو للعمل قريباً
2023-05-04
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SyrianArabNewsAgency
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syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
رئيسي خلال لقائه المقداد: إيران تدعم باستمرار سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها
توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة ومنظمة الحج والزيارة في إيران
المقداد يستعرض مع المليح الأنشطة والمشاريع الثنائية بين الأمم المتحدة والجهات السورية
الخارجية: قيام النظام الأوكراني باستهداف الكرملين بطائرات مسيرة عمل إرهابي وتصرف أحمق
توقيع مذكرات تفاهم للتعاون في ختام مباحثات الدورة الحادية عشرة للجنة السورية العراقية المشتركة
الرئيسان الأسد ورئيسي يوقعان مذكرة التفاهم لخطة التعاون الشامل الاستراتيجي طويل الأمد بين البلدين -فيديو
الرئاسة الروسية: محاولة النظام الأوكراني استهداف الكرملين بطائرتين مسيرتين عمل إرهابي ولنا حق الرد
الرئيس الأسد خلال استقباله الرئيس الإيراني: العلاقات السورية الإيرانية مستقرّة وثابتة رغم العواصف السياسية والأمنية التي ضربت المنطقة – فيديو
الرئيس الإيراني يبدأ زيارة رسمية إلى سورية – فيديو
رئيسي: العلاقات بين إيران وسورية استراتيجية وزيارتي إليها تأتي لترسيخ هذه العلاقات وتطويرها
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رئيسي: خلال الاجتماع الأخير مع الرئيس بشار الأسد تم اتخاذ جملة من القرارات حيث تم توقيع 15 وثيقة بين طهران ودمشق، والاجتماعات المشتركة بين سورية وإيران مفيدة لتنفيذ الاتفاقيات بين البلدين ومن المناسب تشكيل غرفة مشتركة بينهما
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال منتدى رجال الأعمال بدمشق: الشعب الإيراني والمسؤولون الإيرانيون يقفون دائماً إلى جانب الشعب السوري
2023-05-04
2023-05-04
hadeil
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أكثر من 9 آلاف جريح يحصلون على بطاقة جريح الوطن
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رئيسي: خلال الاجتماع الأخير مع الرئيس بشار الأسد تم اتخاذ جملة من القرارات حيث تم توقيع 15 وثيقة بين طهران ودمشق، والاجتماعات المشتركة بين سورية وإيران مفيدة لتنفيذ الاتفاقيات بين البلدين ومن المناسب تشكيل غرفة مشتركة بينهما
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