بمناسبة يوم المرور العالمي.. تكريم ضباط وعناصر قوى الأمن الداخلي في مختلف المحافظات

محافظات-سانا

بمناسبة يوم المرور العالمي الذي يصادف الرابع من أيار من كل عام وأسبوع المرور العربي الذي يمتد من 4 إلى 10 أيار، أقيم اليوم عدد من الفعاليات في مختلف المحافظات تحت عنوان (تقيدك بأنظمة المرور.. رقي وحضارة)، تكريماً لجهود ضباط وعناصر شرطة المرور.

وفي مبنى فرع مرور ريف دمشق كرمت وزارة الداخلية عدداً من ضباط وعناصر قوى الأمن الداخلي، خلال فعالية عرض في مستهلها فيديو حول دور شرطة المرور بتأمين سلامة المواطنين وأهمية حملات التوعية المنفذة عن السلامة المرورية.

وأوضح العميد جهاد السعدي مدير إدارة المرور خلال كلمة أن يوم المرور العالمي مناسبة لتسليط الضوء على ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية والسلامة العامة، مبيناً أنه بسبب حوادث المرور التي سجلت العام الماضي في سورية توفي أكثر من 408 أشخاص، 44 بالمئة منهم بسبب السرعة الزائدة، و23 بالمئة بسبب استخدام الهاتف الجوال خلال القيادة.

وبين العميد عبد الجواد عوض رئيس فرع مرور ريف دمشق أن الاحتفال بيوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي هو تقدير لجهود شرطي المرور الذي يعمل ليلاً ونهاراً، لإحلال الأمن والأمان، وتأمين حياة المواطنين وسلامتهم ضمن الأنظمة والقوانين.

واعتبر عدد من المكرمين أن هذا التكريم يحملهم المزيد من المسؤولية للعمل في تأمين حياة المواطنين وسلامتهم من جهة، ولتعزيز الالتزام بقوانين السير وغيرها من القوانين التي تحقق السلامة المرورية، وتمنع وقوع الحوادث من جهة أخرى، مشيرين إلى ضرورة رفع مستوى الثقافة المرورية لدى السائقين والمشاة وحثهم على التقيد بالأنظمة، تفادياً للحوادث المرورية.

حضر التكريم محافظ دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي ومحافظ ريف دمشق صفوان أبو سعدى، وأمين فرع ريف دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي رضوان مصطفى وقائد شرطة ريف دمشق اللواء نزار حسن، وقائد شرطة دمشق اللواء موسى الجاسم ورئيس فرع مرور دمشق العميد خالد الخطيب، وعدد من ممثلي النقابات المهنية والفعاليات الأهلية.

وفي القنيطرة، كرمت المحافظة عدداً من ضباط وصف ضباط وعناصر شرطة المرور خلال جولة المحافظ المهندس معتز أبو النصر جمران وقائد الشرطة على عدد من النقاط المرورية والتقاطعات بمدينة البعث وبلدة خان أرنبة وكوادر فرع المرور في مواقع عملهم.

ولفت المحافظ إلى الجهود التي يبذلها عناصر المرور في تطبيق قانون السير وتقديم الخدمات المرورية ونشر الوعي، منوهاً بالتضحيات الكبيرة التي قدموها مع الجيش العربي السوري في التصدي للإرهاب.

بدوره، أكد قائد الشرطة العميد زهير شبلي حرص قوى الأمن الداخلي على تطبيق الأنظمة والقوانين، والحد من الحوادث المرورية، لافتاً إلى الجهود التي يبذلها عناصر قوى الأمن الداخلي، لإرساء حالة الأمان.

ودعا رئيس فرع المرور العقيد طالب لبابيدي السائقين إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين، والتعاون مع دوريات المرور للمساهمة في حماية مستخدمي الطرق، والحد من الحوادث المرورية.

وقدم عدد من أطفال فرعي منظمة الطلائع والشبيبة باقات الزهور للعناصر الشرطية، وقاموا بتوزيع بروشورات على السائقين وأصحاب المركبات تحذر من السرعة الزائدة، وتدعو إلى التقيد بأنظمة السير.

وفي درعا، كرمت نقابة عمال النقل البري في اتحاد العمال ضباط وعناصر شرطة المرور في مواقع عملهم.

محافظ درعا المهندس لؤي خريطه وأمين فرع حزب البعث حسين الرفاعي أشارا خلال فعالية التكريم إلى أن ضباط وشرطة المرور يؤدون رسالة وطنية في تنظيم السير وتطبيق القانون، وتقديم الخدمة للمواطنين، مستذكرين شهداء حامية البرلمان السوري الذين استشهدوا جراء العدوان الغاشم الفرنسي على مبنى البرلمان في أيار عام 1945.

قائد شرطة المحافظة العميد عبد العليم عبد الحميد لفت إلى العناء والمشقة التي يتحملها ضباط وعناصر شرطة المرور أثناء تأدية عملهم، تجسيداً لشعار الشرطة في خدمة الشعب.

رئيس اتحاد عمال درعا غالب الجوابرة نوه بدور ضباط وشرطة المرور وأعمالهم الإنسانية وجهودهم في سبيل تطبيق القوانين والأنظمة.

رئيس فرع المرور العميد عمار اليوسف أعرب عن أمله في التزام السائقين والتعاون مع رجال المرور، لما فيه من الأمان والسلامة للجميع.

وتخلل حفل التكريم توزيع بروشورات للتوعية المرورية وشاخصات الطرق الدولية على السائقين من خلال أطفال فرع منظمة طلائع البعث في درعا.

وفي محافظة السويداء، كرم المحافظ المهندس بسام بارسيك وأمين فرع حزب البعث اللواء فوزات شقير وقائد الشرطة العميد تميم دنده وفعاليات عمالية وتربوية وحزبية وأهلية عدداً من عناصر وضباط شرطة المرور، تقديراً لجهودهم وقيامهم بدورهم في تنظيم وضبط حركة السير، وذلك خلال جولة على نقاط مرورية في المدينة ومقر فرع المرور.

وأشار رئيس فرع المرور العميد جمال سعيد إلى أهمية هذه المناسبة في تسليط الضوء على دور عناصر المرور، لتعزيز التوعية والتزام السائقين ومستخدمي الطرق بقواعد وأنظمة السلامة، تفادياً للحوادث.

وأعرب المكرمون عن شكرهم وتقديرهم لهذه اللفتة، معربين عن حرصهم على تنفيذ مهامهم في جميع الظروف، وأهمية تعاون المواطنين والسائقين لتطبيق أنظمة المرور وقانون السير، حفاظاً على السلامة العامة.

وشارك أطفال من فرعي الجمعية السورية للوقاية من حوادث الطرق ومنظمة الطلائع بهذه المناسبة من خلال تقديم بروشورات التوعية للسائقين لتكريس الثقافة المرورية لدى الأطفال.

وفي حمص، بادرت المحافظة بالتعاون مع فعاليات اجتماعية وأهلية إلى الاحتفاء برجال قوى الأمن الداخلي، حيث قام المحافظ المهندس نمير مخلوف ومديرو فعاليات اقتصادية وخدمية ورجال الدين، وعدد من أعضاء مجلس الشعب بتكريم ضباط وعناصر قوى الأمن في مقر فرع قيادة الشرطة وعلى مفارق وإشارات طرق المدينة، تقديرا لجهودهم المستمرة في كل الظروف، كما قدم لهم تلاميذ المدارس الورود عربون شكر في عيدهم السنوي.

ورأى قائد شرطة حمص العميد أحمد الفرحان أن يوم المرور العالمي هو يوم توعية لكل مستعملي الطريق من مشاة وسائقي آليات وراكبي دراجات للتقيد بأنظمة وقوانين المرور، لافتاً إلى مساعي وزارة الداخلية لتطوير المرفق المروري في مختلف المفاصل، للحد من نسب الحوادث وصون حياة المواطنين.

بدوره نوه رئيس فرع المرور العقيد أحمد شناعة بأهمية الاحتفال بيوم المرور العالمي، للتذكير بأهمية هذا المرفق الحيوي والحث على التقيد بأنظمة المرور، وصولاً إلى تخفيف حوادث السير والأضرار الناجمة عنها.

رئيس فرع الجمعية السورية للوقاية من حوادث الطرق الخبير أحمد كوسا أعرب عن أهمية تكريم رجال قوى الأمن وتسليط الضوء على هذا المفصل للوقاية من الحوادث، والحد من خطرها على المجتمع.

وعبر رئيس نقابة عمال النقل البري سليمان عبد الله المل عما يحمله يوم المرور من معان، ولا سيما تكريم من يسهرون على حياة المواطنين.

ووجه مدير الأوقاف الشيخ زهير الأتاسي التحية لهؤلاء الرجال المرابطين في أماكن عملهم حفاظاً على سلامة الجميع، بينما أشارت رئيسة الغرفة الفتية بحمص لجين مشرف والتي شاركت مع فريقها بتكريم رجال قوى الأمن عن أهمية ما يقوم به عناصر وضباط قوى الأمن الداخلي من جهود للحفاظ على سلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وعبر كل من عناصر قوى الأمن الذين جرى تكريمهم، ومنهم النقيب ناصر خلاف، والمساعد شوقي سلوم، والمساعدتان فاطمة رجب ومها العلي، عن سعادتهم بالتكريم الذي يحفز الهمم وينشر ثقافة المرور في المجتمع.

وفي حماة كرمت المحافظة عدداً من ضباط وعناصر شرطة المرور في مواقع عملهم، تقديراً لجهودهم لضبط حركة السير من خلال زيارة المحافظ الدكتور محمود زنبوعة وأمين فرع حزب البعث المهندس أشرف باشوري وقائد شرطة المحافظة اللواء تركي محمد السعيد ورئيس اتحاد عمال المحافظة مازن عطوره إلى مقر فرع المرور.

وأشار المحافظ إلى أن هذه المناسبة تجعلنا نستعيد الظروف الصعبة التي يعمل بها رجال المرور على مدار الساعة، ونؤكد على السائقين الالتزام بقواعد السير حرصاً على السلامة العامة.

رئيس فرع مرور حماة العقيد وليد العجيلي أكد أهمية أن تكتسب العلاقة بين رجال المرور ومستخدمي الطريق من السائقين والمشاة روح المحبة والتعاون، وصولاً إلى التقيد الطوعي لقانون السير.

وأعرب عدد من ضباط وعناصر شرطة المرور عن حرصهم على سلامة المواطنين واستعدادهم التام لتطبيق قانون السير والتصدي لكل المخالفات بهذا الشأن.

الشرطية معالي محمود أبدت حرصها مع زملائها على تطبيق قانون السير وضبط الحركة المرورية وخدمة المواطنين، فيما نوه عضو غرفة تجارة حماة فراس شومل بجهود رجال المرور وتفانيهم في تنظيم حركة السير والحد من الحوادث المرورية وما ينجم عنها من خسائر.

وفي طرطوس كرمت المحافظة عناصر وضباط فرع المرور خلال زيارة المحافظ عبد الحليم عوض خليل وأمين فرع حزب البعث محمد حسين وقائد الشرطة العميد وفيق أبو دلة إلى مقر الفرع ومواقع نقاط عمل رجال المرور ضمن أحياء المدينة.

واعتبر رئيس فرع مرور طرطوس العميد إياد جراد أن الدور الذي تقوم به عناصر المرور لحماية المواطنين من أولويات العمل لديهم، مثنياً على مبادرة التكريم تقديراً لجهودهم المبذولة في سبيل تحقيق الأمن والسلامة للمواطنين وتنظيم حركة السير حفاظاً على حياة وسلامة المواطنين.

وفي اللاذقية قدم قائد الشرطة اللواء عبدو كرم التهاني لضباط وعناصر المرور العاملين على مقر قيادة فرع المرور والنقاط المرورية في المدينة، منوهاً بجهودهم الكبيرة في مجال تنظيم حركة السير وتوفير عوامل السلامة المرورية، ومؤكداً الالتزام بالتوجيهات للحفاظ على أرواح المواطنين.

وخلال الجولة التي رافقه فيها رئيس فرع المرور العميد بسام سعود ورئيس مجلس المحافظة المهندس تيسير حبيب ورئيس مجلس المدينة المهندس حسين زنجرلي، قدم أطفال الطلائع باقات الزهور لعناصر شرطة المرور عربون شكر وتقدير.

بدوره تحدث رئيس فرع شرطة المرور العميد بسام سعود عن الاهتمام الذي توليه وزارة الداخلية لضمان السلامة المرورية وحماية أرواح المواطنين وتكريس المظهر الحضاري، مستعرضاً الأنشطة والفعاليات المقامة احتفالاً باليوم العالمي للمرور وأسبوع المرور العربي، ومنها ورشة عمل بالتعاون مع جامعة تشرين حول الحالة والبنية التحتية المرورية في اللاذقية.

وفي محافظة دير الزور أقامت قيادة الشرطة احتفالية لتكريم رجال المرور المتواجدين في نقاطهم وتوزيع منشورات توعية من قبل عناصر المرور ومجموعة من أطفال الطلائع ومتطوعي الشبيبة على عدد من السائقين.

شارك في الاحتفالية المحافظ فاضل نجار وأمين فرع حزب البعث رائد الغضبان وقائد الشرطة اللواء بلال محمود، الذين قدموا التهنئة لعناصر وضباط فرع المرور، مثمنين جهودهم لتنظيم حركة المرور، بما يحقق الأمن والسلامة للمواطنين.

ورأى رئيس فرع شرطة المرور العقيد سلطان عبد الملك أن الاحتفالية تعبر عن مسؤولية جميع المؤسسات والأفراد في استخدام المرافق المرورية بالشكل الأمثل، كما أنها مناسبة لتذكير المواطنين بقوانين السير ونشر الثقافة المرورية.

وفي الرقة كرمت قيادة شرطة المحافظة ضباط وعناصر شرطة المرور وذلك بمركز شرطة الطرق العامة بالرصافة خلال زيارة للمحافظ عبد الرزاق خليفة الذي أكد دور عناصر وضباط فرع المرور، وجهودهم في أداء المهام الموكلة إليهم للحفاظ على الأمن والسلامة المرورية، وأنهم كانوا دائما إلى جانب جيشنا الباسل وجزءا أساسياً لصمود هذا الوطن.

وأعرب قائد شرطة المحافظة العميد عبد القادر سلطان عن حرص رجال الأمن الداخلي في الرقة على تطبيق الأنظمة والقوانين والحد من الحوادث المرورية، منوها بجهود رجال المرور وقوى الأمن الداخلي الذين يعملون على مدار الساعة.

وعبر ضباط وعناصر شرطة المرور المكرمون عن أهمية التكريم ودلالاته المعنوية للاستمرار بالعطاء وحرصهم على سلامة المواطنين، واستعدادهم التام لتطبيق قانون السير، فيما قدم عدد من أطفال منظمة طلائع البعث بالرقة باقات الزهور للعناصر الشرطية.

وفي محافظة الحسكة كرمت قيادة الشرطة عدداً من ضباط وعناصر فرع المرور بهذه المناسبة خلال جولة للمحافظ الدكتور لؤي صيوح وأمين فرع حزب البعث المهندس تركي عزيز حسن وقائد الشرطة العميد محمود جنيد على عدد من النقاط المرورية في مركز مدينة الحسكة.

ولفت رئيس فرع المرور العميد محمد بشير أمانة إلى تنفيذ عدد من الأنشطة في هذه المناسبة لنشر الثقافة المرورية وتكريس التعاون بين عناصر فرع المرور والسائقين وتنمية علاقة الاحترام المتبادل بينهم.

وأكد المكرمون استمرارهم بأداء واجبهم في نقاطهم المرورية لتنظيم السير وتطبيق أنظمة السلامة والقوانين.

دمشق

حمص

السويداء

طرطوس

القنيطرة

دير الزور

حماة

اللاذقية