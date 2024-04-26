الصحة العالمية: الوضع في قطاع غزة كارثي بكل المقاييس

جنيف-سانا

وصفت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط حنان بلخي الوضع في قطاع غزة بأنه كارثي بكل المقاييس، وذلك بعد تجاوز العدوان الإسرائيلي في القطاع يومه الـ 200.

وأشارت بلخي إلى أن قطاع غزة تحول بأكمله إلى أرض لا تصلح للحياة، لافتة إلى أن أكثر من 1.7 مليون شخص في عداد النازحين إذ اضطروا للمغادرة هرباً من القصف غير المسبوق.

وشددت بلخي على أن الحرمان من الاحتياجات الأساسية أمر غير إنساني ولا يمكن التسامح معه، معتبرة أن استمرار هذا الوضع ينذر بازدياد الإصابات واقتراب المجاعة وتفشي الأمراض.

وحول المخاوف الدولية من وقوع المجاعة في غزة قالت بلخي: إن “المجاعة بدأت تلوح في الأفق وهذا ما نخشاه حقاً”.

وبشأن الوضع الصحي الراهن أشارت إلى أن “المنشآت الصحية لا تزال هدفاً للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، حيث ارتفع عدد المستشفيات التي تعرضت لاعتداءات إلى 31 مستشفى”.

ودعت بلخي إلى الإسراع بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق وإلى وقف دائم لإطلاق النار وضمان أن تكون حركة المساعدات داخل غزة آمنة وسريعة.

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