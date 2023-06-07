الوزير رعد يطلع على سير العمل في محطة تصفية مياه بحيرة 16 تشرين وخزان قسمين باللاذقية

اللاذقية-سانا

اطلع وزير الموارد المائية الدكتور تمام رعد على أعمال الصيانة في خزان قسمين بمحافظة اللاذقية والذي تعرض لتشققات بسيطة في جداره الشاقولي نتيجة زلزال شباط الماضي.

وأشار الوزير خلال الجولة إلى ضرورة الإسراع بإنهاء أعمال الصيانة للخزان وإعادته إلى الخدمة بالتعاون مع منظمة العمل ضد الجوع علماً أن الخزان يتسع لـ 37 ألف متر مكعب من المياه ويوزع من سد 16 تشرين عبر محطتي ضخ وصولاً إلى الخزان، وتروي منه شبكات مشروع عين البيضا بمساحة تقدر بـ 5 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية.

كما اطلع على مشروع محطة تصفية مياه بحيرة 16 تشرين، وسير العمل في منشآت المحطة “مبنى المآخذ ومبنى الفلاتر الدوارة والمرشحات الرملية ومنشأة الكلورة”.

وخلال اجتماع مع المعنيين بالمشروع من مؤسسة مياه الشرب بالمحافظة والشركة المنفذة والشركة المشرفة أكد الوزير رعد أهمية رفع وتيرة العمل لتنفيذ الأعمال وفق البرنامج الزمني المحدد.

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