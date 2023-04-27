الخارجية تعلن قوائم ومواعيد امتحان المهارات الذاتية للمشتركين بمسابقة تعيين عاملين دبلوماسيين

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم قوائم ومواعيد امتحان المهارات الذاتية للمقبولين بالاشتراك بالمسابقة التي أعلنت عنها في كانون الثاني الماضي لتعيين 25 من العاملين الدبلوماسيين فيها.

وأوضح الإعلان وفق ما نشرته الوزارة في صفحتها على موقع فيسبوك أن الامتحان يبدأ اعتباراً من يوم السبت الـ 29 من نيسان الجاري، وحتى يوم الثلاثاء الـ 2 من أيار القادم.

وتضمن الإعلان توزيع المقبولين للاشتراك في مسابقة على المجموعات الامتحانية، والتعليمات الامتحانية.

يشار إلى أن امتحان المهارات الذاتية يأتي ضمن اختبارات المرحلة الثانية “قياس القابلية الوظيفية للعمل الدبلوماسي”، والتي تشمل أيضاً امتحان مهارات اللغة، الذي سيجري في الـ 3 من أيار القادم، إضافة إلى اختبار الحاسوب المتقدم الذي سيجري في الـ 4 منه.

وأشارت الوزارة في إعلانها إلى أنه يمكن الاطلاع على كل التفاصيل المتعلقة بهذه المسابقة عبر لوحة إعلانات الوزارة، وموقعها الإلكتروني،والموقع الإلكتروني للمعهد الدبلوماسي.

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