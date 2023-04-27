القبض على 4 أشخاص من مروجي المواد المخدرة في دمشق

دمشق-سانا

ألقى فرع مكافحة المخدرات في دمشق القبض على 4 أشخاص من مروجي المواد المخدرة وضبط كمية منها كانت بحوزتهم.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه أن فرع مكافحة المخدرات بدمشق تمكن من إلقاء القبض على الأشخاص الأربعة في المزة والسويقة، وضبط بحوزتهم 5100 حبة كبتاغون و1.800 كيلوغرام من مادة الحشيش و20 غراماً من مادة الهيروئين المخدرة وميزانا إلكترونيا لوزن المواد المخدرة.

وبينت الوزارة أنه بالتحقيق مع المقبوض عليهم اعترفوا بقيامهم بحيازة وترويج المواد المخدرة ضمن مدينة دمشق، بالاشتراك مع أشخاص آخرين متوارين جاري البحث عنهم، حيث تم تنظيم الضبط اللازم بحقهم وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص أصولاً.

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