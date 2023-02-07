الأمم المتحدة تطلق استجابة طارئة بعد الزلزال المدمر

الأمم المتحدة-سانا

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن التزام الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة التابعة بدعم الاستجابة الطارئة لضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب كلاً من سورية وتركيا اليوم، وتقديم المساعدات للضحايا والمتضررين.

ونقل موقع الأمم المتحدة عن غوتيريش قوله: “إن فرقناً موجودة على الأرض لتقييم الاحتياجات وتقديم المساعدة” داعياً المجتمع الدولي لمساعدة آلاف الأسر المتضررة من هذه الكارثة الطبيعية.

بدوره أبدى رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس استعداد فرق الطوارئ الطبية من المنظمة لتقديم الرعاية الأساسية للمصابين والفئات الأكثر ضعفاً وتضرراً.

من ناحيتها أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سورية أنها تنسق الاستجابة مع وكالات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنسانية الأخرى لتقديم المساعدة والدعم للمحتاجين في سورية.

بدوره أعرب المدير العام لمنظمة الهجرة التابعة للأمم المتحدة أنطونيو فيتورينو عن تضامنه مع الشعبين في سورية وتركيا في أعقاب الزلزال المدمر قائلاً: “سنعمل عن كثب مع حكومات هذه الدول لدعم المتضررين وتقديم المساعدة لتخفيف معاناتهم”.

من ناحيتها أكدت كاثرين راسل المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” استعدادها لدعم الاستجابة الطارئة جراء الزلزال المدمر، معربة عن تعازيها لأسر الضحايا.

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