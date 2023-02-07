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مراسلو سانا: هزة ارتدادية شعر بها سكان حلب وحمص

2023-02-06

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مراسل سانا : طائرة المساعدات الإيرانية محملة بـ 45 طناً من المواد الإغاثية لمساعدة المتضررين من الزلزال

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