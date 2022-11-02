الشاعر العماني هلال السيابي يتغنى بسورية ونضال أبنائها في ندوة باتحاد الكتاب العرب

دمشق-سانا

استضاف اتحاد الكتاب العرب الشاعر العماني هلال بن سالم بن حمود السيابي ضمن ندوة شعرية تضمنت إلقاء عدد من نصوصه القومية التي تغنى من خلالها بحب سورية ونضالها ودورها الأساسي في المقاومة.

وألقى الشاعر السيابي مجموعة من قصائده التي اقتصرت على شعر الشطرين الموزون وعبر من خلالها عن قناعاته في المواقف التي تفردت بها سورية بعد أن قدم نصوصاً حرص من خلالها على المستوى الفني واستخدام أحرف الروي الحماسية كحرف الباء إضافة إلى العاطفة الصادقة التي تفردت بها قصائده.

كما استنكر الشاعر السيابي مؤامرات الغرب على سورية وظنهم أن المجد غاب عن هذه الأرض وعن عاصمتها دمشق التي ستبقى قلبا للعروبة “أدمشق يا قلب العروبة ما الذي.. يبغي بك الأعراب والأعجام أو يحسبون المجد فيك قد انتهى.. أو يحسبون الغاب فيك يضام إن الحسام وإن تقادم عهده.. سيظل رغم الدهر وهو حسام”.

كما تغنى بقصيدة أخرى بجمال سورية وعظمتها الحضارية والتاريخية والإنسانية وذلك بأسلوب الشطرين الذي اختار له موسيقا مناسبة للعاطفة الصادقة والقافية الملائمة.

وأدار اللقاء الشاعر الدكتور جهاد بكفلوني عضو المكتب التنفيذي في اتحاد الكتاب العرب الذي نوه بدور الشاعر الضيف الي كان سفيراً سابقاً لعمان لدى سورية وبتاريخه الشعري والثقافي المهم.

محمد خالد الخضر

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