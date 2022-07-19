أكثر من 700 ألف سائح زار سورية منذ بداية العام حتى الآن

دمشق-سانا

بلغ عدد السواح الذين زاروا سورية من العرب والأجانب منذ بداية العام الجاري حتى الآن 727 ألف قادم وفق المهندسة عهد الزعيم مديرة التخطيط والتعاون الدولي في وزارة السياحة.

وبينت الزعيم أن عدد السواح توزع بين 98 ألف قادم أجنبي و629 ألف قادم عربي.

ولفتت الزعيم إلى أن القرار الحكومي الصادر عن وزارة الداخلية في شهر آذار الماضي بإعادة فتح المعابر الحدودية بعد إغلاق شبه كامل عام 2021 بسبب انتشار وباء كورونا أسهم بزيادة عدد السواح الذين زاروا سورية.

سكينة محمد

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