تشيلسي يعلن رحيل مدربه

لندن-سانا

أعلن نادي تشيلسي الإنكليزي رحيل المدير الفني للفريق بيتر تشيك نهاية الشهر الجاري.

وقال التشيكي بيتر تشيك الذي تولى منصب المستشار الفني للفريق الأول في نادي تشيلسي منذ عام 2019 في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: أنا فخور بأداء هذا الدور داخل تشيلسي على مدار السنوات الماضية لكنني أشعر أن الوقت مناسب للتنحي مع وجود مالك جديد للنادي والذي أثق في نجاحه المستقبلي داخل وخارج الملعب.

من جانبه اعتبر تود بوهلي رئيس النادي أن تشيك عضو مهم في عائلة تشيلسي قائلاً: نتفهم قراره بالابتعاد ونشكره على مساهماته كمستشار والتزامه تجاه النادي ونتمنى له التوفيق.

وأصبح تشيك ثالث الأسماء المهمة الراحلة عن تشيلسي بعد رئيس النادي بروس باك ومديرة التعاقدات مارينا غرانوفسكايا.

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