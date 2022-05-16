طقس الغد… الحرارة حول معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة إلى الارتفاع لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل في أغلب المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي مترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة مع هبات تتجاوز سرعتها 50 كم/ سا تثير الغبار في بعض المناطق الداخلية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..

منطقة دمشق 30 / 15 المنطقة الجنوبية 29 / 14 المرتفعات الجبلية 22 / 11 المنطقة الوسطى 30 / 15 المنطقة الساحلية 24 / 17 المنطقة الشمالية 29 / 16 منطقة الجزيرة 30 / 17 المنطقة الشرقية 32 / 21 منطقة البادية 31 / 18

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