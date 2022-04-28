لافروف يؤكد خلال اتصال مع المقداد أن العدوان الإسرائيلي انتهاك للقانون الدولي

دمشق-سانا

بحث الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين ووزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف خلال اتصال هاتفي اليوم العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الدولية والإقليمية المرتبطة بالعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وأكد الوزير المقداد تأييد الجمهورية العربية السورية لمواقف الاتحاد الروسي في مواجهة السياسات الغربية التي تعتمد التضليل والمعايير المزدوجة لافتاً إلى أن سورية قررت منذ وقت طويل مواجهة السياسات الغربية ومحاولاتها التي لم تتوقف بهدف الهيمنة على العالم وتسخيره لخدمة غاياتها وأهدافها المكشوفة.

بدوره أكد الوزير لافروف أن اختلاق الأكاذيب والأزمات هو ما تهدف إليه السياسات الغربية وأن روسيا تدافع عن احترام سيادة الدول وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.

وشدد الوزير لافروف على أن استمرار القصف الإسرائيلي لمواقع في سورية والتي كان آخرها على أهداف في محيط دمشق يعد انتهاكا للقانون الدولي وغير مقبول من قبل روسيا طالباً نقل تعازيه الحارة لعائلات ضحايا العدوان الإسرائيلي من شهداء وجرحى.

كما بحث الوزيران أيضاً كل الجوانب المتعلقة بتعزيز العلاقات الثنائية بين سورية وروسيا على المستويين السياسي والاقتصادي وتنفيذ كل الاتفاقات التي تم التوصل إليها في مجال التعاون الاقتصادي.

واتفق الوزيران على الاستمرار بالتشاور والتنسيق بينهما حول مختلف التطورات.

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