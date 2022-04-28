مقتل 5 أشخاص وإصابة 23 آخرين جراء قصف أوكراني على مدينة دونيتسك

دونيتسك-سانا

قتل 5 أشخاص وأصيب 23 آخرون جراء قصف للقوات الأوكرانية استهدف منطقة كيروفسكي في مدينة دونيتسك.

ونقل موقع روسيا اليوم عن وزارة الصحة في جمهورية دونيتسك الشعبية قولها: إن أربعة أشخاص قتلوا فورا جراء القصف الذي طال حي تيكستيلشيك في منطقة كيروفسكي بينما فارق شخص آخر الحياة خلال نقله إلى المستشفى مضيفة إن القصف أدى أيضا إلى إصابة 23 مواطناً بينهم طفلان بجروح متفاوتة الخطورة.

ووفقا لوكالة دونيتسك للأنباء طال القصف الأوكراني سوقين تجاريين في المنطقة ما أسفر عن نشوب حرائق فيهما.

وأعلن عمدة دونيتسك أليكسي كوليمزين عن تعليق حركة السير بعدد من المسارات في منطقة كيروفسكي ومنطقة بيتروفسكي المجاورة جراء القصف فيما ذكرت غرفة عمليات قوات الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك أن هذا القصف نفذ من الجانب الأوكراني براجمات صواريخ غراد.

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