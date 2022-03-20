مقتل شخص وإصابة 20 بينهم أطفال جراء إطلاق نار في ولاية أركنساس الأمريكية

واشنطن-سانا

قتل شخص وأصيب 20 آخرون بجروح بينهم أطفال الليلة الماضية إثر إطلاق للنار وقع في معرض للسيارات بولاية أركنساس الأمريكية.

ونقلت شبكة (ايه بي سي نيوز) عن كيث فينش رئيس شرطة دوماس بالولاية قوله إن حادث إطلاق النار وقع في معرض للسيارات في منطقة دوماس باركسناس ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة عشرين آخرين بجروح بينهم أطفال.

وأضاف فينش إن الشرطة احتجزت متهماً إلا أنها تواصل التحقيق فيما إذا كان هناك المزيد من الأشخاص المتورطين بإطلاق النار.

ولم يشر فينش إلى سبب إطلاق النار أو حالة العديد من المصابين.

وكان شخصان قتلا وأصيب ثلاثة آخرون بجروح أمس جراء إطلاق نار داخل مطعم في ولاية فيرجينيا الأمريكية.

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