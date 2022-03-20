الجيش الروسي يوزع أكثر من 75 طناً من المساعدات الإنسانية في خيرسون

موسكو-سانا

وزعت وحدات في الجيش الروسي أكثر من 75 طناً من المساعدات الإنسانية لسكان مدينة خيرسون بأوكرانيا والمناطق المجاورة.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن المساعدات تضمنت طرودا غذائية بما في ذلك المنتجات الأساسية كالحبوب والمعكرونة والسكر والأغذية المعلبة والبطاطا والفواكه وغيرها مشيرة إلى الصعوبة التي يواجهها معظم سكان المنطقة في شراء المواد الغذائية نظرا لأن الحكومة الأوكرانية وأرباب العمل توقفوا عن دفع الرواتب والمزايا الاجتماعية.

وبينت الوزارة أنه “وفقاً للظروف الحالية (المعيشية الصعبة) فإن عدداً كبيراً من سكان خيرسون والمنطقة يأتون يومياً إلى أماكن تقديم المساعدات الإنسانية من روسيا.

وكانت الدفاع الروسية أعلنت أمس أن الجيش الروسي أجلى 112 روسياً وأجنبياً بينهم مواطنون من أوكرانيا والولايات المتحدة ونقلهم من منطقة خيرسون إلى شبه جزيرة القرم.

من جانبه قال ميخائيل ميزينتسيف رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي إن المتطرفين الأوكرانيين يواصلون استخدام المدنيين كدروع بشرية مشيراً إلى أن هناك أكثر من مليونين وسبعمئة ألف شخص في أوكرانيا يرغبون في الإجلاء إلى روسيا.

وأوضح ميزينتسيف أنه “وفقاً لنتائج المراقبة اليومية تم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وحدها تلقي 7223 طلباً إضافياً للإجلاء من أوكرانيا إلى روسيا وإجمالاً هناك 2711319 اسماً محدداً وعناوين محددة في قاعدة بياناتنا من 2093 منطقة سكنية في أوكرانيا” كاشفاً عن استمرار المتطرفين القوميين الأوكرانيين باحتجاز أكثر من 5ر4 ملايين مدني لاستخدامهم كدروع بشرية في كييف وخاركيف وسومي وأكثر من 20 مدينة أوكرانية أخرى.

ولفت ميزينتسيف إلى احتجاز المتطرفين القوميين باوكرانيا أيضاً 6830 أجنبياً من 19 دولة مختلفة وطواقم 70 سفينة أجنبية.

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