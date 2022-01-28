طيران الاحتلال الأمريكي يدمر منازل عدة وميليشيا (قسد) تداهم أحياء في الحسكة

الحسكة-سانا

جددت طائرات الاحتلال الأمريكي قصفها المنازل السكنية في محيط سجن الثانوية الصناعية في مدينة الحسكة بذريعة ملاحقة فارين من السجن بحي غويران في حين اقدمت ميليشيا “قسد” على مداهمة أحياء عدة في المدينة.

وقال مراسل سانا في الحسكة إن “طيران الاحتلال الأمريكي الحربي جدد قصف ستة مواقع في محيط سجن الثانوية الصناعية والأطراف الشرقية لحي غويران بذريعة تحصن فارين من تنظيم “داعش” الإرهابي ما تسبب بوقوع دمار كبير في عدد من المنازل”.

ولفت المراسل إلى أن ميليشيا “قسد” داهمت عددا من منازل المواطنين في حي العزيزية بمدينة الحسكة واختطفت عددا منهم واقتادتهم إلى جهة مجهولة”.

وقصفت قوات الاحتلال الأمريكي أبنية ومنشآت في محيط سجن الثانوية الصناعية خلال الأيام القليلة الماضية بذريعة ملاحقة فارين من السجن بينها أبنية كلية الاقتصاد ومدرجات الهندسة المدنية ومقر بناء فرع الجامعة ومراب الآليات ومعهد المراقبين الفنيين إضافة إلى عدد من منازل الأهالي في الأحياء المجاورة ما دفع آلاف المواطنين إلى النزوح خوفاً على حياتهم باتجاه مركز المدينة والأحياء الآمنة.

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