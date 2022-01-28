جامعة تشرين تؤجل الامتحانات المقررة غداً بسبب الأحوال الجوية

اللاذقية-سانا

أجلت جامعة تشرين باللاذقية الامتحانات المقررة غداً السبت إلى موعد يحدد لاحقاً وذلك بسبب الأحوال الجوية السائدة بالمحافظة.

وأكدت الجامعة في بيان تسلم مكتب سانا باللاذقية نسخة منه أن الجامعة أجلت كل الامتحانات ما عدا امتحان السنة التحضيرية والذي سيبقى في موعده المحدد غداً السبت الـ 29 من كانون الثاني الحالي.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت أمس أن امتحانات السنة التحضيرية للكليات الطبية تبقى في موعدها المحدد يوم السبت المقبل.

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