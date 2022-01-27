السويد تقر خطة لدفن الوقود النووي المستهلك لمدة 100 ألف عام

استوكهولم-سانا

أقرت الحكومة السويدية اليوم بناء منشأة تخزين للاحتفاظ بالوقود النووي المستهلك في البلاد في مكان آمن لمدة 100 ألف عام مقبلة.

ونقلت رويترز عن وزيرة البيئة أنيكا ستراندهول قولها في مؤتمر صحفي “هذه المنشأة هي تتويج لأربعين عاماً من الأبحاث وستكون النفايات آمنة لمدة 100 ألف عام وهذا هو الحل لتخزين الوقود النووي المستهلك بشكل نهائي ومن خلال تلك الطريقة سنضمن أنه بإمكاننا استخدام ما لدينا من طاقة نووية في إطار التحول لأن نصبح أول دولة متقدمة خالية من الوقود الأحفوري حول العالم”.

ولطالما كان التصرف في النفايات النووية مبعث قلق كبير منذ بدء تشغيل أولى المحطات النووية في العالم في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي وتشير تقديرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن هناك ما يقارب 370 ألف طن من الوقود النووي المستهلك عالي الإشعاع مخزنة في منشآت مؤقتة حول العالم.

وأنتجت محطات الطاقة النووية في السويد حوالي ثمانية آلاف طن من النفايات عالية الإشعاع بما فيها الوقود المستهلك منذ أن بدأت العمل في السبعينيات من القرن الماضي.