حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة

دمشق-سانا

أعلنت إدارة المرور في وزارة الداخلية أن عدداً من الطرق في محافظات ريف دمشق وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس والسويداء والقنيطرة غير سالكة أو سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد.

وبينت إدارة المرور في نشرتها ظهر اليوم أن جميع الطرق الرئيسية في محافظة ريف دمشق سالكة عدا في منطقة قطنا، طريق (عرنة -الريمة –بقعسم -قطنا -عيسم -قلعة جندل) وطريق (قطنا -كفر قوق –رخلة) وطريق (بيت سابر -بيت تيما -كفر حور –سعسع) وطريق (عرنة –دربل) وطريق (مزرعة بيت جن –حرفة) وطريق (حينة -دربل -عرنة -عين الشعرة -خربة السودا) وطريق (قطنا –حينة –دربل -عرنة -عين السودة -خربة السودا) وطريق (عرنة -بقعسم –الريمة) جميعها غير سالكة بسبب تراكم الثلوج.

منطقة الزبداني، جميع الطرق غير سالكة بسبب تراكم الثلوج منطقة يبرود، طريق (عسال الورد -رنكوس –الجبة) وطريق (عسال الورد –الجبة) وطريق (الجبة –يبرود) وجميع الطرق المؤدية إلى جبعدين وطريق (التل –رنكوس -حوش عرب) غير سالكة بسبب تراكم الثلوج وطريق (رأس المعرة –يبرود) سالك بصعوبة بسبب تراكم الثلوج بينما في منطقة التل، طريق (صيدنايا –منين) وطريق (تلفيتا –حلبون) غير سالكين بسبب تراكم الثلوج منطقة قدسيا، طريق (الديماس –ميسلون -مزرعة -دير العشاير) غير سالك بسبب تراكم الثلوج وطريق دمشق- بيروت سالك بصعوبة بسبب تراكم الثلوج.

وفي محافظة طرطوس كل الطرق سالكة عدا في منطقة صافيتا طريق عام (مشتى الحلو – بصيرة –البيطار) وكل الطرق المؤدية إلى ناحية سبة وفي منطقة (القدموس طريق عام – القدموس – مصياف) وطريق (القدموس –بانياس –حمام واصل) والطرق المؤدية إلى ناحية الطواحين وجميع الطرق المؤدية إلى منطقة القدموس وقراها غير سالكة بسبب تراكم الثلوج.

وفي منطقة بانياس طريق عام (العنازة -الدردارة -ألتون الجرد –الفروخية) وطريق (خربة السنديانة -الشندخة -بيت جاش) الشيخ علي المجدل وفي منطقة الدريكيش طريق عام (دوير رسلان –مصياف) وجميع الطرق المؤدية إلى ناحية دوير رسلان وطريق (الصفاصيف –فجليت -قنية جروة) وطريق (بشمس –كرفس) وطريق (المعيسلة -بيت الوقاف) وفي منطقة الشيخ بدر جميع الطرق المؤدية إلى ناحية برمانة المشايخ غير سالكة بسبب تراكم الثلوج.

وفي محافظة السويداء كل الطرق في المحافظة سالكة بصعوبة عدا الطرق المؤدية إلى ناحية المشنف وقراها وطريق (المشنف -ظهر الجبل) وطريق (الكفر –صلخد) وجميع الطرق المؤدية لمنطقة صلخد وقراها وطريق (نمرة -أم ضبيب -تيما -غيضة –نمرة) وطريق (شهبا-شقا) جميعها غير سالكة بسبب تراكم الثلوج وتشكل الضباب.

وفي محافظة القنيطرة كل الطرق في المحافظة سالكة بصعوبة بسبب تساقط الثلوج عدا طريق (دمشق- القنيطرة) وطريق (خان أرنبة -جباتا الخشب –طرنجة -عين التينة –حضر) غير سالكة بسبب تراكم الثلوج.

ونصحت إدارة المرور السائقين بتوخي الحيطة والحذر خلال الأحوال الجوية السائدة وخاصة أثناء تشكل الجليد أو حدوث الصقيع والضباب وهطول الأمطار وضرورة التأكد من الجاهزية الفنية للمركبة من فاعلية المكابح وماسحات الزجاج ومزيلات الضباب والأنوار الأمامية والخلفية وبطارية المركبة وسلامة الإطارات والتقيد بالشاخصات المحددة للسرعات وتخفيف السرعة بشكل تدريجي على المنعطفات والمنحدرات والحفاظ على مسافة أمان حقيقية مع المركبات الأخرى وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز كاستخدام الهاتف المحمول أو القراءة.

يشار إلى أن إدارة المرور خصصت الأرقام الهاتفية 5422703-5411365 للاستعلام عن حالة الطرق.