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13 قتيلاً بينهم قائد هيئة الأركان الهندية بتحطم مروحية عسكرية

2021-12-08

نيودلهي-سانا

أعلن سلاح الجو الهندي اليوم مقتل 13 شخصاً بينهم قائد هيئة الأركان بيبين راوات وزوجته جراء تحطم مروحية عسكرية في ولاية تاميل نادو جنوب البلاد.

ونقلت رويترز عن سلاح الجو قوله إن “الحادث وقع قرب بلدة كونور وأسفر عن مقتل 13 شخصاً بينهم راوات وزوجته وأربعة من أفراد الطاقم”.

وكان سلاح الجو الهندي أعلن في وقت سابق أن مروحية من طراز (ام اي 71 في 5) تقل على متنها 14 شخصاً بينهم راوات ومسؤولون اخرون تحطمت قرب كونور بمنطقة نيلغيريس على بعد نحو 538 كيلومترا جنوب غرب تشيناي عاصمة تاميل نادو وتم انتشال 13 جثة حتى الآن.

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