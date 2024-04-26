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قوات الاحتلال تعتقل سبعة فلسطينيين من مناطق عدة في الضفة الغربية

2024-04-26

القدس المحتلة -سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم سبعة فلسطينيين من مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس ومخيم بلاطة شرقها، وبلدات إذنا ودورا والسموع في الخليل، وبلدتي قباطية ويعبد في جنين، ومخيم الجلزون شمال رام الله، وبلدتي عزون وجيوس شرق قلقيلية، حيث داهمت المنازل وفتشتها وحاصرت عدداً منها واعتدت على ممتلكات الفلسطينيين، ثم اعتقلت سبعة فلسطينيين بينهم شابة.

إلى ذلك، اقتحمت قوات كبيرة للاحتلال المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، وتمركزت في محيط قبر يوسف، حيث داهمت عدة مبان ونشرت قناصتها على الأسطح لتأمين اقتحام المستوطنين للمنطقة.

في سياق متصل، تواصل قوات الاحتلال حصارها قرية جلبون شمال شرق جنين لليوم السادس، وقرية حوسان غرب بيت لحم لليوم الثاني، حيث عززت تواجدها العسكري داخل أحياء القريتين وسط إطلاق قنابل الغاز السام وإغلاق المحلات التجارية واقتحام المنازل وتفتيشها.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أمس 12 فلسطينياً في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، بينهم طفل وأسرى سابقون.

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