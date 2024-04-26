شويغو: روسيا تلتزم بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى على عكس دول “الناتو”

موسكو-سانا

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن روسيا تلتزم بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، ولم يكن لديها مطلقاً خطط لمهاجمة أي من دول حلف “الناتو”.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن شويغو قوله خلال اجتماع لوزراء دفاع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا اليوم: “إن روسيا ليس لديها الآن ولم يكن لديها في السابق خطط لمهاجمة دول حلف شمال الأطلسي “الناتو”، واليوم وخلال العملية العسكرية الخاصة تقوم ببساطة بحماية السكان في أراضيها التاريخية”، مشدداً على أن روسيا الاتحادية تبذل دائماً أقصى الجهود للحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي وتوازن القوى في العالم.

وأشار شويغو إلى أن تمدد قوات الحلف المتمركزة بالقرب من الحدود الروسية خلق تهديدات إضافية للأمن العسكري، مضيفاً: “لسنا نحن .. بل هم الذين جاؤوا إلينا، وهذا يظهر مرة أخرى أننا لا نستطيع أن نثق بالغربيين الذين يدعون بأنه “في حال لم يتم إيقاف روسيا في أوكرانيا فإنها ستهاجم دول الحلف” وهذا اتهام بعيد عن الحقيقة”.

ولفت شويغو إلى أن روسيا تلتزم بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، وفي المقابل فإن عملية توسع الناتو إلى الشرق مستمرة منذ انهيار الاتحاد السوفييتي على الرغم من الوعود التي أطلقتها بلدان الحلف في التسعينات بعدم فعل ذلك، وحتى الآن حدثت ست موجات من توسع الناتو.

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