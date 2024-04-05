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الهند تعرب عن قلقها إزاء العدوان الإسرائيلي على مقر القنصلية الإيرانية بدمشق

2024-04-05

نيودلهي-سانا

أعربت الهند عن قلقها إزاء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مقر القنصلية الإيرانية في دمشق يوم الإثنين الماضي.

ونقلت صحيفة ذا هندو عن راندير جايسوال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية قوله في بيان صحفي أسبوعي: “إن الهند تشعر بالقلق إزاء الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مقر القنصلية الإيرانية فى دمشق مطلع الشهر الجاري”، داعية إلى تجنب الإجراءات التي تتعارض مع مبادئ وقواعد القانون الدولي المتعارف عليها.

وأضاف جايسوال: إن نيودلهي تأسف للتوترات المتصاعدة في منطقة غرب آسيا واحتمال أن تؤدي إلى تأجيج المزيد من العنف وعدم الاستقرار.

وشن العدو الإسرائيلي الإثنين الماضي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق، ما أدى إلى تدمير البناء بكامله واستشهاد وإصابة كل من بداخله، إضافة إلى حدوث إصابات وأضرار في المنطقة المحيطة بالمبنى.

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