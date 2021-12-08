فوز الجلاء على محردة في دوري السيدات بكرة السلة

حماة-سانا

فاز فريق الجلاء على محردة بنتيجة 55-42 نقطة في المباراة التي جمعتهما على أرض الأخير في الجولة الثانية من ذهاب دوري الدرجة الأولى بكرة السلة لفئة السيدات.

وتقدم الجلاء في الأرباع الثلاثة الأولى بواقع 14-11 و8-7 و20-10 نقطة ورغم أن محردة أنهى الربع الرابع لصالحه 14-13 إلا أنه خسر المباراة بفارق 13 نقطة.

وهذه هي الخسارة الثانية على التوالي لسيدات محردة في الدوري بعد الخسارة الأولى أمام قاسيون الاسبوع الماضي بنتيجة 83-31 نقطة.

ويلتقي محردة في الجولة المقبلة من الدوري مع الثورة فيما يستضيف الجلاء على أرضه فريق تشرين وذلك يوم الجمعة المقبل.

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