مسير للتوعية بمخاطر الألغام ومخلفات الحرب في السويداء

السويداء-سانا

نظم متطوعو فرع الهلال الأحمر العربي السوري في السويداء اليوم، مسيراً للتوعية بمخاطر الألغام ومخلفات الحرب.

وحمل المشاركون بالمسير الذي امتد من أمام مقر الفرع بمدينة السويداء وصولاً إلى وادي المظلم في قرية الرحى لافتات توعية بأشكال الألغام ومخلفات الحرب غير المنفجرة والإشارات التحذيرية التي تدل عليها وطرق التصرف الصحيح عند مصادفتها، كما جرى في نهايته تنظيم أنشطة ترفيهية وحركية من قبل المتطوعين المشاركين فيه.

وذكر رئيس فرع الهلال الأحمر في السويداء المحامي أنور علم الدين في تصريح لمراسل سانا أن المسير الذي استمر ساعتين يضاف إلى ما يقوم به المتطوعون على مدار العام من مبادرات ورسائل توعوية بهدف تفادي خطر الألغام ومخلفات الحرب على السلامة العامة والإنسان.

عمر الطويل

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