ضمن حملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة.. مسير ونشاطات توعوية بدرعا

درعا-سانا

نظم فرع جمعية تنظيم الأسرة السورية بدرعا اليوم مسيراً ضمن حملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة امتد من ساحة البانوراما وصولاً إلى مديرية الثقافة بمدينة درعا وذلك بمشاركة متطوعين من فرع الجمعية والجمعيات الأهلية غير الحكومية وفعاليات شعبية ونقابية.

وأعقب المسير عرض فيلم قصير عن عمل ونشاطات فرع جمعية تنظيم الأسرة ومشهد مسرحي عن الزواج المبكر وتكريم نساء تدربن ضمن مركز تمكين ودعم المرأة ممن لهن قصص نجاح وذلك في صالة المركز الثقافي العربي بمدينة درعا.

رئيسة فرع جمعية تنظيم الأسرة بدرعا المحامية نجود خليل أكدت في تصريح لمراسل سانا أهمية التوعية لتعريف المرأة بحقوقها وتعزيز دورها في المجتمع في حين قالت رنا الزعبي منسقة مركز الشباب التابع لفرع الجمعية أن مركز الشباب يعمل على موضوع التوعية للجنسين ونبذ كل أشكال العنف.

وفي سياق متصل أطلقت رابطة المدينة التابعة لفرع منظمة اتحاد شبيبة الثورة بدرعا أياماً توعوية لطالبات المدارس بالتوازي مع حملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة التي أطلقها فرع جمعية تنظيم الأسرة السورية بدرعا.

وذكر أمين رابطة المدينة ضياء الدين السعيد في تصريح لـ سانا أن الأيام التوعوية تأتي ضمن خطة مكتب المعلوماتية والتقانة وفي إطار التشاركية بين منظمة اتحاد شبيبة الثورة وجمعية تنظيم الأسرة مبيناً أن الأيام التوعوية تشمل كل مدارس البنات في مدينة درعا وتتضمن محاضرات وحلقات حوارية ونشاطات ترفيهية ومعرفية وألعاباً وأنشطة إبداعية تهدف بمجملها إلى تعريف المرأة بحقوقها وتوعيتها في مجال الزواج المبكر وعدم التعليم وغيرها.

قاسم المقداد