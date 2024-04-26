بوغدانوف وباقري كني يبحثان الوضع في الشرق الأوسط

موسكو-سانا

بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ونظيره الإيراني علي باقري كني الوضع في الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن وزارة الخارجية الروسية قولها في بيان اليوم: إن بوغدانوف وباقري كني أوليا في اجتماع عقداه أمس على هامش المشاورات بين نواب وزراء الخارجية “الممثلين الخاصين لدول “بريكس” في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اهتماماً خاصاً بالوضع في الشرق الأوسط، وأعربا عن القلق البالغ بشأن التصعيد في المنطقة.

وأعرب الجانب الروسي بحسب الوزارة عن “قلقه البالغ فيما يتعلق بتصعيد خطير آخر في المنطقة نتيجة للأزمات العديدة التي لم يتم حلها، وفي المقام الأول الوضع في فلسطين .. وتم التأكيد على أهمية حل المشكلات القائمة من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية بمساعدة بناءة من جهات دولية فاعلة”.

وشدد الجانبان على قدرات بريكس باعتبارها اتفاقية مهمة متعددة الأطراف، وناقشا العلاقات والقضايا الثنائية والإقليمية.

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