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بوغدانوف يبحث مع السفير حداد تطورات الوضع في سورية

2021-10-22

موسكو-سانا

بحث الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف مع سفير سورية في موسكو الدكتور رياض حداد تطورات الوضع في سورية ومحيطها.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أن اللقاء تركز حول مسائل دفع الحل السياسي للازمة في سورية على أساس قرار مجلس الأمن 2254.

وتطرق السفير حداد خلال اللقاء الى عدد من المسائل الملحة المطروحة على جدول أعمال اللجنة السورية الروسية الدائمة للتعاون الاقتصادي التجاري والعلمي التقني.

بدوره أعرب الجانب الروسي عن التعازي لذوي وأقارب ضحايا التفجير الإرهابي الذي وقع في دمشق أمس الأول.

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