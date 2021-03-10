إسبانيا تسجل 4013 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مدريد-سانا

سجلت إسبانيا 4013 إصابة جديدة بفيروس كورونا و291 وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفقا لأحدث إحصائيات موقع وورلد ميترز فقد ارتفع إجمالي عدد الإصابات في إسبانيا إلى ثلاثة ملايين و164 ألفا و983 إصابة فيما بلغ العدد الكلي للوفيات 71 ألفا و727 حالة وفاة.

وفي تركيا أعلنت وزارة الصحة تسجيل 13755 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى مليونين و807 آلاف و387 إصابة.

وذكرت الوزارة في بيانات نشرتها اليوم أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ 29160 وفاة بعد تسجيل 66 وفاة جديدة.