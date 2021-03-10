شكري يبحث مع لافروف مستجدات الأوضاع الإقليمية

القاهرة-سانا

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات المختلفة والدفع بها قدما لآفاق أرحب بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية.

ونقلت وكالة أنياء الشرق الأوسط المصرية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ قوله إن شكري ولافروف تشاورا أيضا حول آخر تطورات الملفات الإقليمية بما في ذلك مستجدات القضية الفلسطينية وجهود دفع عملية السلام فضلاً عن تبادل الرؤى حول الأوضاع في ليبيا.

وأضاف المتحدث إن الوزيرين نوها بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا فضلا عن زيادة وتيرة التنسيق والتشاور المشترك في مختلف المجالات بما يحقق مصالح البلدين.