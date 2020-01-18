الرئيس الكوبي: السياسة الأمريكية تجاه هافانا عدوانية

هافانا-سانا

استنكر الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل السياسة الأمريكية ضد بلاده واصفا إياها بـ “العدوانية” وبأنها تلحق الضرر بكوبا.

وشدد دياز كانيل في تصريحات صحفية الليلة الماضية على أن إعادة العلاقات بين هافانا وواشنطن يجب أن تكون على أساس الاحترام المتبادل والتعايش على الرغم من الاختلاف الأيديولوجي مبينا أن الرضوخ للمطالب الأمريكية لن يؤدي الى تحسن الأوضاع في كوبا.

ولفت دياز كانيل إلى أن وضع واشنطن يزيد تعقيدا في أمريكا اللاتينية والعالم على خلفية الفظائع التي ترتكبها وهي تبحث عن ذرائع لتحميل مسؤولية أفعالها للآخرين.