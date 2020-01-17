انطلاق مهرجان الشتاء الاستوائي في موسكو

موسكو-سانا

انطلق اليوم مهرجان الشتاء الاستوائي في العاصمة الروسية موسكو والذي يعرض أزهار الأوركيديا بأنواعها النادرة ونباتات استوائية مختلفة وأخرى مفترسة وفريدة من جميع انحاء العالم.

وأوضح مدير حديقة موسكو النباتية الحكومية أليكسي ريتيوم في حديث لقناة روسيا اليوم أن المهرجان الذي تحتضنه حديقة النباتات الحكومية بجامعة موسكو الرسمية يستقطب آلاف الزوار من جميع أنحاء روسيا في وقت تنخفض فيه درجات الحرارة إلى مستويات قياسية ويسود صقيع الشتاء أجواء البلاد.

وبين ريتيوم أن مهرجان الشتاء يعج بنباتات مميزة جمعها العلماء عبر قرون من بيئات تختلف جذرياً عن روسيا مشيراً إلى أن إدارة الحديقة تستخدم فضاء الحديقة التاريخي من أجل خلق نوع من البذخ الشتوي بحيث يتمتع زوارها بلحظات دافئة من أجواء الصيف.

ولفت ريتيوم إلى وجود أكثر من 1100 نوع من زهرة الأوركيديا في المهرجان بجميع ألوان الطيف حتى الأوركيد الأسود والأوركيد الأصفر الذهبي أندر الأصناف التي تنمو فقط في مقاطعة يونان الصينية إضافة لأكبر الزنابق المائية في العالم والجوافه والبابايا وأشجار النخيل المعمرة والمانغو والأناناس وكذلك أغنى مجموعات الصبار والأوليفيرا والحجارة الحية.

ويستمر مهرجان الشتاء الاستوائي حتى السابع من شهر نيسان.